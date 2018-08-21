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Компенсація збитків після потопів: з ким судитись та які шанси отримати гроші

Збитки від потопів рахують українці – в основному цього літа постраждали автовласники. Остання злива минулого тижня буквально поглинула машини в самісінькому центрі Києва, деякі привалило деревами.

Як виявилось, страхові компанії покривають ремонти лише одиницям, адже поліси, які захищають від стихійних лих – коштують дорого, та й з огляду на погоду – страховики про них розповідають неохоче.

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Проте особливо активні українці планують судитись з комунальниками. І як показує практика – добитись справедливості – хоч важко, але можливо.

До слова, у Києві потрібно повністю замінити дренажну систему. Такі підсумки щодо потопів, які стались минулого тижня, оголосили сьогодні у КМДА.

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