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Компромат на місію ОБСЄ: що відомо та хто зрадник

Російська ФСБ зібрала компромат на кожного спостерігача місії ОБСЄ, які працюють на Донбасі. Таку сенсацію оприлюднили німецькі журналісти.

Також Кремлю відомо: розташування камер, внутрішнє листування та інші робочі моменти місії. Керівництво ОБСЄ запевняє, що обов’язково з’ясує, звідки стався витік інформації.

Представниця місії в інтерв’ю агентству АФП назвала важким ударом обвинувачення щодо витоку інформації і тепер того, хто міг злити її ФСБшникам, у місії шукають серед своїх. Загалом, місія ОБСЄ – це 700 спостерігачів із 40 держав. 37 – громадяни Росії. Ще півтисячі українці, які займаються перекладами та іншою технічною роботою.

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Злив інформації – це свідома провокація Кремля, каже колишній голова контррозвідки України.

Кремль з допомогою засланих козачків продовжує шукати способи, яким чином звіти ОБСЄ зробити поступливішими. І методи, як і війна – гібридні.

Нагадаємо, з’явилася інформація, що внутрішні документи спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні просочилися в російську внутрішню розвідувальну службу ФСБ.

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