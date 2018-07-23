Компромат на місію ОБСЄ: що відомо та хто зрадник

Російська ФСБ зібрала компромат на кожного спостерігача місії ОБСЄ, які працюють на Донбасі. Таку сенсацію оприлюднили німецькі журналісти.

Також Кремлю відомо: розташування камер, внутрішнє листування та інші робочі моменти місії. Керівництво ОБСЄ запевняє, що обов’язково з’ясує, звідки стався витік інформації.

Представниця місії в інтерв’ю агентству АФП назвала важким ударом обвинувачення щодо витоку інформації і тепер того, хто міг злити її ФСБшникам, у місії шукають серед своїх. Загалом, місія ОБСЄ – це 700 спостерігачів із 40 держав. 37 – громадяни Росії. Ще півтисячі українці, які займаються перекладами та іншою технічною роботою.

Читайте: Тортури, викрадення та зникнення людей: резолюція ПА ОБСЄ щодо Криму

Злив інформації – це свідома провокація Кремля, каже колишній голова контррозвідки України.

Кремль з допомогою засланих козачків продовжує шукати способи, яким чином звіти ОБСЄ зробити поступливішими. І методи, як і війна – гібридні.

Нагадаємо, з’явилася інформація, що внутрішні документи спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні просочилися в російську внутрішню розвідувальну службу ФСБ.

Опубліковано Липень, 23 в 19:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.