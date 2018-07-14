Конкурс бульдозерів у Києві: завдання і хто поїде до Німеччини

Проїхати на майже 20-ти тонному навантажувачі по вузенькій доріжці, не зачепити жодної фішки та акуратно перенести колесо з місця на місце – це вам не легковик припаркувати. Але, попри складність завдання Віктор – оператор з багаторічним стажем, впевнений у своїх силах. Торік перемогти не зміг – тож тепер повернувся по тріумф.

А от один з його конкурентів, Олександр – взагалі представник династії. Каже, до змагань не готувався, такі дії виконує і на роботі. Відтак прийшов показати всім на що здатен.

Змагання ділять на 2 етапи: спочатку учасникам потрібно буде виконати завдання керуючи навантажувачем, а 10 водіїв вийдуть до фіналу – там уже необхідно показати дива сидячи в кабіні гусеничного екскаватора.

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Двоє найкращих представлятимуть Україну на міжнародному турнірі, що відбудеться в Німеччині. Саме там і провели перші такі змагання 20 років тому.

Конкурс – це не лише виклик для операторів, це спроба популяризувати професію, кажуть організатори. Таким чином хочуть показати, що керувати будівельною технікою важко, але цікаво.

Враховуючи, що порівняно з торішніми змаганнями кількість учасників збільшилася майже вдвічі – привернути увагу організаторам вдалося. А от чи вдасться українцям влаштувати шоу в Німеччині – стане відомо в жовтні.

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Опубліковано Липень, 14 в 19:31



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