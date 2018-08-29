Конкурс Бурштинова зірка: Кока-Кола Беверіджиз Україна отримала головну нагороду

У Києві оголосили переможців міжнародного дегустаційного конкурсу напоїв. Кока-Кола Беверіджиз Україна отримала головну нагороду конкурсу Бурштинова зірка.

Цього року за звання кращих боролися майже 40 компаній.

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Члени міжнародного журі здійснювали оцінку виробників напоїв за цілою низкою критеріїв.

Такий конкурс стимулює виробників, адже дає можливість гідно відзначити тих, хто зміг досягти високих показників якості та зростання обсягів виробництва.

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Опубліковано Серпень, 29 в 20:33



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