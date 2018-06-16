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Контрабанда не пройде! На пересувні блокпости в зоні ООС вийшли кулеметники

Лічені хвилини на облаштування нового блокпосту, секунди на зачистку нової території та виставлення вогневих точок. Периметр мобільного блокпоста охороняють автоматники. З висоти ситуацію контролюють кулеметники.

Схема блокпоста як схема військової операції, тут кожний боєць відповідає за життя кожного в команді.

Саме у них найважча робота, адже це не лише військові, а в першу чергу психологи, які за поведінкою людини повинні визначити, чи везе водій заборонені речі.

На допомогу військовим виходить і півторарічний лабрадор Мішель, вже з антитерористичним досвідом.

Окрім вибухівки, нюх Мішель натренований на наркотики. Єдиний мінус, собака швидко втомлюється – півтора години і необхідна перерва.

Об’єднані сили активізують боротьбу в тилу Донбасу. Війна з невидимим ворогом – переміщення боєприпасів, контрабанди з окупованих територій. Сигарети, наркотики, алкоголь.

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Задля виявлення заборонених боєприпасів та пересування товарів з окупованих територій, керівництво об’єднаних сил змінює тактику. Кількість стаціонарних блокпостів зменшується, упор робиться на мобільні.

Акцент робиться на раптовості. Аби зловити контрабандистів, мобільний блокпост з’явиться там, де його ніколи не було. І простоїть не більше двох годин, щоби виникнути в новому місці. Це повинно зруйнувати усталені транспортні потоки між ОРДЛО та підконтрольною Україні територією.

Лише за травень в зоні ООС вилучено контрабандних товарів на понад 3 млн гривень, а завдяки операції Зброя виявлено майже 170 гранат та понад 5 кілограмів вибухівки.

До слова, лікарі з Дніпра пропонують безкоштовно пролікувати підірване здоров’я українських військових.

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