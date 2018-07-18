Контрабанда та санітарна вирубка: хто та навіщо знищує ліси України

Чи вивозитиме Україна свій ліс до Європи? Три роки тому парламент ухвалив закон, який забороняє експорт кругляка. Проте контрабандистів мораторій не зупиняв. Тож нині законотворці передбачили ще й кримінальну відповідальність за контрабанду лісу – до 12 років тюрми.

Мета такої заборони – збереження українських лісів і розвиток власної деревообробної промисловості. Однак чи спрацює це на практиці – фахівці сумніваються.

Документ виписаний так, що посадити злочинців буде непросто. З позитивних моментів називають можливість врегулювати суперечки з ЄС якраз щодо експорту вітчизняного кругляка.

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За даними експертів галузі, вбиває український ліс не лише контрабанда – до 80% записаної санітарної вирубки, насправді такою не є, посадковий матеріал неякісний.

Скільки лісу нині рубають незаконно – невідомо. За даними лісагентства, не більше 25 тисяч кубометрів на рік, тобто одну тисячну від офіційної квоти. Але британські фахівці переконують – нелегально вирубують 70% лісу.

Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га. Ліквідувати пожежу вдалося лише ввечері 7 червня.

Опубліковано Липень, 18 в 16:40



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