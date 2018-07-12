Контрабанда в Україні: сірі схеми та як зупинити

Історичне подолання масштабної контрабанди чи чергова боротьба з вітряками? Після урядового оголошення війни контрабандистам з’явилася надія, що в Україні нарешті наведуть лад на митницях. Проте глибше вивчення обіцянок чиновників свідчить про інше: зупинити контрабанду за нинішніх умов практично неможливо. Хіба ділитися ділкам доведеться з більшою кількістю органів.

Повернути десятки мільярдів гривень з кишень контрабандистів до бюджету. Таку амбітну мету озвучив прем’єр Володимир Гройсман, його обурює цинічність популярних схем на митниці. Контрабанда в Україну йде цілими танкерами.

Загалом через схеми на митниці країна щороку втрачає понад 70 млрд грн. Тож урядовці вирішили боротися з контрабандою усім силовим миром – МВС, СБУ, НАБУ і САП. Не жалітимуть навіть своїх, обіцяє глава МВС.

Ентузіазму чиновників не поділяють фахівці. На їх пам’яті таких воєн було чимало. Проте багатомільярдні схеми на кордоні нікуди не поділися, тільки примножились.

Про епічні масштаби зловживань на митниці ходять не лише анекдоти. В Україні навіть з’явилася відповідна комп’ютерна гра – Метр кордону. Тут від звичайного митника легко можна дослужитись до начальника митниці. Якщо, звичайно, не забути вчасно занести начальству.

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Як не дивно, деякі схеми контрабандистів цілком законні. Наприклад, коли фуру з товаром розвантажують перед кордоном, її ділять на малі партії і без сплати податків завозять в Україну.

І подібних схем безліч. Та класика жанру – на папері один товар, а насправді – інший і дорожчий. Найпопулярніші підставні товари в країні, де заборонені казино, гральні карти.

Побороти такі схеми силовими методами нереально. Додаткова кількість силовиків збільшить хіба розмір хабарів.

Не злякає ділків і повернення кримінальної відповідальності за контрабанду. Подібна практика вже була. Але за грати корупціонерів масово не саджали, реальні терміни отримали одиниці. Бо контрабанда найвищого рівня давно сягнула найвищих кабінетів. Припиняти схеми потрібно насамперед там.

Тим часом інтернет рясніє пропозицією контрабандних товарів. Найбільше алкоголю, електроніки та побутової техніки. І з усіх цих товарів українці платять відсоток не в бюджет, а в кишеню корупціонерів.

До слова, гроші, прикраси, одяг, паливо та навіть металобрухт – це далеко не весь перелік того, що незаконно ввозять та вивозять з України.

Опубліковано Липень, 12 в 17:10



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