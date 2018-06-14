Концерт Пола Маккартні у Києві – як це було рівно 10 років тому

10 років тому на Майдані не стояла спека, і охолоджував прихильників не фонтан біля стели, а рясний дощ. Попри зливу просто неба зібралось понад 300 тис людей. Вдома біля екранів – 13 млн українців. Тоді концерт на Майдані об’єднав 3 покоління, вирощених на музиці The Beatles і самого сера Пола Маккартні.

За годину до виступу співак вчив українську і не раз під час концерту звертався до публіки її рідною мовою. Три години драйву. Такого рівня та виступу на той момент Україна не бачила.

Фонд Віктора Пінчука, на запрошення якого приїхав Пол Маккартні навіть думав скасувати концерт через негоду. Та злива стіною британців не злякала, заради прихильників вони вийшли на сцену.

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Саме виступ під дощем так чітко і надовго закарбувався в пам’яті глядачів і музикантів. Та головне музика, від якої мороз по шкірі. Цей дощ став тоді для багатьох доленосним. Наприклад Марія 2008-го стояла на концерті поруч з майбутнім чоловіком Глібом і разом шаленіли в натовпі під улюблені композиції.

Пару з’єднала музика The Beatles, та не одразу. Три роки потому Марія нарешті познайомилась з майбутнім чоловіком, і знову на концерті Маккартні, лише за кордоном. А вже 2016-го в Парижі українка стояла на сцені зі своїм британським кумиром.

Обранець Гліб для Марії замовив пошити сукню, точнісінько таку, як у цариці Саміраміди на обкладинці альбому Пола Маккартні. У такому вбранні вагою 10 кг жінка вийшла на сцену.

У Парижі Марію помітив менеджер Пола Маккартні і запросив на сцену. Для самого музиканта поява стала сюрпризом. Та навіть розгубленим співак одразу впізнав образ жінки з обкладинки. Такого не робив жоден з його фанатів.

На згадку не лише емоції, але й автограф. Підпис Пола Маккартні став татуюванням на тілі Марії.

До слова, на концерті Емінема глядачів злякали звуки пострілів.

Опубліковано Червень, 14 в 14:46



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