Королівська бригада на передовій – як планують бойові операції та гарячі точки

Джемілю – 22, він – заступник командира батальйону Королівської бригади. Війна для нього – справа честі, Росія забрала в кримського татарина дім. Тож тільки повернувши тимчасово окупований Донбас, можна повернути Крим.

Сергій уже 3 роки на фронті. У свої 24 командує ротою, що на найгарячіших позиціях біля Зайцевого.

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За свої 23 Юрій – командир роти, яка боронить Зайцеве. Тут і дня не минає без ворожих атак. Таких, як Юрій, Сергій та Джеміль – молодих командирів, яким ледь за 20, у Королівській бригаді багато.

Попри молодість, вони – беззаперечні авторитети для бійців, часто вдвічі старших, бо на перше місце ставлять людяність, і вже потім – команидири.

Вони всі закінчили Львівську академію сухопутних військ. На заняттях із ними аналізували бойові дії та операції, проведені на Донбасі. Тож освітою хлопці задоволені.

А ще за не один рік служби побачили разючі зміни в армії. Покращилося забезпечення, тепер військовим бути престижно, громадяни пишаються військом.

Втім, і про недоліки молоді командири не мовчать. Бо тільки вирішення проблем зробить армію ще міцнішою.

Вони пишаються тим, що стали військовими. І кожен із них знає: перемога буде зовсім скоро. Потрібно, щоб кожен працював на неї.

До слова, українські десантники зайняли перше місце у марш-кидку на 87 км для поранених ветеранів The Cateran Yomp-2018.

Опубліковано Червень, 13 в 11:00



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