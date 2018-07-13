Королівська бригада розбила вщент позиції бойовиків

Зайцеве раніше було однією з найгарячіших точок на фронті. Нині російсько-терористичні війська дещо притихли, але українські військові не розслабляються.

За словами Андрія, зараз на цій ділянці спокійно. Противник відбудовує позиції, майже вщент знищені бійцями Королівської бригади. Втім, коли затишшя, активізуються ворожі диверсанти та снайпери.

Затишшя, коли майже не стріляють, якраз найбільше лякає і насторожує.

Від напруги тут – єдині ліки. Потрібно вкопуватися, поки ворог дає це робити.

Обладнання траншей не лише заспокоює нерви. Міцні укриття стануть у пригоді, коли почнеться ескалація конфлікту. А в тому, що перемир’я скоро закінчиться, армійці не сумніваються. Так, на Приморському напрямку російсько-терористичні війська вже застосували артилерію – випустили по українських опорниках 14 мін. Також невдовзі закінчаться жнива та футбольний чемпіонат. Є іще одна причина.

Дивіться: Подвійного заряджання не могло бути. Звідки взявся і чому вибухнув Молот

Олексій на війні 2 роки. Він пішов у похід Карпатами, спустився з гір і в найближчому місті пішов у військкомат і підписав контракт. Втомився, каже, дивитися по телевізору, що в країні війна, захотів і сам стати оборонцем рідної землі.

Андрій пішов воювати ще з Майдану. І в свої 24 уже 4 роки на фронті. Він ніколи не забуде перший обстріл – тоді терористи вдарили по Широкиному, де стояв його підрозділ, із артилерії. А ще ніколи не пробачить ворогу загибелі тих, кого давно називає братами.

Він мріє про перемогу України і про те, щоб усі його побратими повернулися додому. Після перемоги Андрій планує залишитися у війську.

До слова, російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – з важкого озброєння. Троє українських військових отримали поранення.

Опубліковано Липень, 13 в 19:45



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.