Коростишівський кар’єр: як доїхати, що подивитись та ціни

Гранітні кар’єри навколо містечка Коростишів на Житомирщині – ідеальне місце для літнього вікенду. Ліс, гранітні скелі, чиста джерельна вода. Це мальовничий куточок рукотворної природи – Коростишевський каньйон на Житомирщині.

Колись тут добували граніт. Нині це місце – туристична принада. Їдуть сюди звідусіль за лісовим повітрям, чистою водою, яка затопила дно кар’єру та незабутнім краєвидом – скелясті гранітні береги сягають до 20 метрів.

І таких кар’єрів навколо Коростишева – гранітної столиці України кілька. Цей найменший, але найкрасивіший та найулюбленіший серед туристів. Вода в каньойоні особлива, багата на родон, інертний газ, що здатен лікувати. Родонні води лікують кістки, сустави. Купання сміливці поєднують зі стрибками у воду.

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А ще ці гранітні брили – рай для скелелазів. Спортсмени-початківці з’їжджаються сюди з усієї країни. І вдало поєднують спорт з відпочинком. Територія навколо водойми доглянута. Альтанки, оглядовий майданчик, облаштовані спуски. Можна придбати харчі.

Ночівлю пропонують або в наметі, або за 200 метрів на березі сусіднього озера в готелі. За двомісний номер доведеться викласти 800 грн. А ще тут можна на велосипеді поганяти лісовими стежками. Година аренди коштує 50 грн, день – 180. Також покататися на катамарані та порибалити.

Добратися до Коростишівських кар’єрів не складно навіть для туриста без авто. Щоденно з Києва до Житомира через Коростишів курсують автобуси. Півтори години і ви на місці.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 22 в 19:48



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