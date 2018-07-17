КПП Лужанка і Ужгород: куди поділись гроші на ремонт, які виділив Євросоюзу

Замість сучасних КПП – пустка і руїна. Два закарпатські пункти пропуску – Ужгород на кордоні зі Словаччиною та Лужанка з Угорщиною, роками стоять довгобудами. Євросоюз хотів їх модернізувати, ще у 2013-му виділив на реконструкцію понад 4,5 млн євро авансу. Та на початку цього року фінансування проектів припинив – бо тут нічого не збудували.

Міжнародний пункт пропуску Лужанка на кордоні з Угорщиною. Львівський підрядник за роботи взявся у жовтні 2015-го. І працював лише півтора місяця.

За цей час тут встигли повністю розібрати адмінбудівлю та чотири смуги руху на виїзд із країни. Тепер тут гігантський котлован із бетонними блоками, все інше – лише у грандіозних планах.

Всі роботи припинили, бо термін дії договору з підрядником закінчився, пояснюють митники. Новий європейці не продовжили. Сусіди угорці одночасно з нами почали реконструкцію пропускного пункту зі свого боку і вже давно її завершили. Помітною різницею, люди приголомшені.

Пропускний пункт Ужгород на українсько-словацькому кордоні. Адмінбудівля без вікон і дверей, гуляє вітер. Всюди сміття і розбите скло.

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Так підрядник із Чернівців готував будівлю до реконструкції. Планували збільшити пропускну спроможність, розширити смуги руху і добудувати другий поверх. Через тисняву і безлад на кордоні майже постійно черги.

Відповідальна за модернізацію КПП – Закарпатська митниця. Саме на її рахунки європейці переказали гроші. Митники шукали підрядників і мали контролювати якість і терміни виконання робіт. Вони виправдовуються: причин затримки чимало, основні – бюрократія та нечесні будівельники. В Ужгороді завершити реконструкцію мали ще у грудні 2015 року. Підряднику дали майже 12 млн грн. Він план зірвав, гроші не повернув, навіть після того як програв суд.

Європейці поки не вимагають повернути гроші, але зобов’язали митників провести аудит. Ті запевняють: вся невикористана сума – на рахунках. Але витрачати гроші на будівництво митники не можуть – час проекту ЄС завершився і оформити документи юридично не виходить.

Українська держава теж нічого не виділяє, хоча у бюджеті на цей рік передбачено 110 млн грн. на покращення інфраструктури саме на цих двох КПП.

До слова, США, Велика Британія, Данія та Швеція – у ціх розвинутих странах світу Кількість безготівковіх операцій сягає примерно 90%. Українці такоже поступово відмовляються від готівки.

Опубліковано Липень, 17 в 20:09



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