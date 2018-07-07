Крали корів, виводили худобу з двору – як на Полтавщині село самостійно бореться зі злочинністю

Село Лучки на Полтавщині доволі типове для України. По паперах 400 жителів, але насправді удвічі менше. Школу кілька років як закрили.

Молоді майже немає, бо немає роботи. Рятує худоба. Корова є у кожному третьому дворі. Вона тут – священна. Тож коли годувальницю крадуть, це велика біда для всієї родини. Кілька років тому це почалося масово.

Дільничний за 15 км звідси. Тому місцеві жителі вирішили – рятуватимуть від злодіїв власними силами. І організували патрулювання селом. Зупиняли чужі підозрілді авто та записували номери.

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Зробили графік. Щоночі обходили село, взимку пішки, влітку на велосипедах. Віра Василівна зі своїми напарницями – з першого дня патрулювання. Каже – виручають собаки і мобілки.

Свою групу на чергування створила і очільниця села. Кілька років так вміло берегли село, що крадії корів зникли, і їхній успішний приклад перейняли сусіди. А місцеві винахідники пішли далі.

Та за роки патрулювання люди добряче втомилися. Тож у Лучках встановили камери спосетереження. Розпочали з головного вїзду до села.

Уже другий місяць, як облаштували 8 камер, переважно на перехрестях та в центрі. Витратили на це 95 тис грн. Зображення виводять просто в сільську раду і воно весь час перед очима сільськго голови.

Записи зберігають 3 тижні. І за потреби переглядають. Тепер село стало ще й першим на район із камерами. А злодії сюди ні ногою.

До слова, коли Україна отримає від США патрульні катери.

Опубліковано Липень, 07 в 15:08



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