Кранівник в Україні: що найскладніше, яка зарплата і де вчать

Їхнє робоче місце в небі. Аби потрапити в свій кабінет долають висоту понад півсотні метрів. Пішки вгору, без жодного ліфта.

За життя та безпеку будівельника відповідають ті, хто монтує кран. Аби він не завалився, спочатку заливають 5-метровий фундамент.

Щоб залізти на кран журналісту, треба пройти медкомісію, отримати допуск на висоту, і подолати страх.

За життя на висоті відповідає вже комп’ютер. Кран не заведеться, якщо швидкість вітру більше, ніж 15 метрів на секунду. Керування краном просте. Як в автомобілі є коробка передач.

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У багатьох 12-годинна робоча зміна. Працюють вахтовим методом. Два тижні вдома, два тижні на роботі. Попит на кранівників у містах великий, тож зарплата в середньому 15 тисяч гривень.

Стати висотником зовсім не складно – лише рік навчання в училищі.

До слова, робота у метро – що робить і де спить машиніст.

Опубліковано Червень, 08 в 13:47



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