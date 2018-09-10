Кращі за імпортні : на Запоріжжі розробили унікальні авіадвигуни

Запорізьке конструкторське бюро Івченко-Прогрес – вкотре розробило унікальні моделі авіа-двигунів, які економніші, потужніші та, найголовніше, дешевші зарубіжних аналогів. Угоди щодо їхнього продажу закордонним авіабудівельникам вже укладені, втім, зацікавлені національною високотехнологічною продукцією і українські компанії.

Зі своїми новими двигунами запорізькі моторобудівники наступного тижня вирушать до Дніпра на головний інженерний фестиваль Східної Європи – Інтерпайп Техфест, що відбуватиметься вже втретє.

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Прогресівці розраховують знайти нових партнерів, втім, зізнаються, охоче приймали б замовлення і від наших компаній. Адже, в Україні їхня продукція поки не надто затребувана.

До слова, Факти ICTV розповідали про літаючі таксі та винищувачі майбутнього

Опубліковано Вересень, 10 в 17:35



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