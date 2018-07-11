Кращий за китайський та європейський: на Херсонщині вивели новий сорт часнику

В Україні бракує часнику. Основний інгредієнт національної кухні у нас мало вирощують.

Він потребує чималих витрат і постійного догляду. Тож виробників часнику у країні одиниці, і вони забезпечують тільки 20% ринку. Решта – Китай.

Аграрії сподіваються, ситуація може змінитися на краще. На Херсонщині вивели новий сорт. Він більш продуктивний, довше зберігається і подобається господиням.

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За 5 років наукової селекції у специфічних кліматичних умовах виріс український часник. Новий сорт назвали Таврійський.

Наш часник вже оцінили у країнах Балтії. Там його продають удвічі дорожче, ніж на внутрішньому ринку. З новим сортом планують вийти і на інші країни.

До слова, на соломі та відходах кукурудзи, як опалюватимуть Кам’янець-Подільський.

Опубліковано Липень, 11 в 10:52



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