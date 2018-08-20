Красиво, потужно: як 406 ОАБр готується відбити наступ ворога з моря

Боги війни – артилеристи, захищають країну на суші і на морі. 406-та окрема артилерійська бригада ВМС України прикриває береги від ворожих кораблів і десантів. Після виходу з Криму, четвертий рік її підрозділи на бойовому чергуванні та постійно тренуються. Цього разу – з резервістами першої черги – у пісках Херсонщини.

В Олешківській пустелі 406-та окрема артилерійська бригада морської піхоти тренується вражати цілі на землі. Д-20 – стара, але надійна гаубиця, стріляє на 17 кілометрів. Проте, точний постріл залежить від командної роботи: від офіцера-навідника до матроса, який заряджає.

У складі розрахунків – резервісти першої черги. На місячні збори до богів війни морської піхоти призвали понад 400 резервістів. 11 вирішили підписати контракт з армією. Серед них вчитель із Миколаєва Олександр Великий. У 2014-му він уже відслужив рік, під час мобілізації.

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У квітні 2014-го після виходу з Криму у неповному складі – бригаду переформували і тепер розширюють і поповнюють технікою та військовослужбовцями. Лейтенант Аркадій Трохимець два місяці тому закінчив військову академією і керує батареєю.

Згідно Мінських домовленостей, гармати відведені за лінію розмежування, але підрозділи морпіхів постійно напоготові, – запевняють командири.

Попереду в артилеристів ще два тижні щоденних теоретичних занять і бойових стрільб.

До слова, якщо ворог підбереться – гелікоптери відкриють вогонь. Навчання на Чернігівщині.

Опубліковано Серпень, 20 в 11:16



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