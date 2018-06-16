Кремль піднімає ставки. На Україну чекає важкий рік – Горбулін
На Україну чекає важкий рік, можуть бути теракти у багатьох мирних областях – так Росія намагатиметься залякати українців. Так вважає директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік Володимир Горбулін.
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У своїй статті Вулканічний синдром для Дзеркала тижня він припускає, що Кремль піднімає ставки і хоче розхитати політичну ситуацію, щоб чинну владу замінили нові проросійські політики. Натомість – подолати терор Кремля можливо, пише Володимир Горбулін. Для цього потрібна чітка стратегія та згуртованість суспільства.
До слова, у Придністров’ї в кількох кілометрах від кордону України помітили російську військову техніку.