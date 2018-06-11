Криза у Греції: відмова від сієсти та покупки на блошиних ринках

Навіть у найбільшу спеку греки тепер не відпочивають – криза змушує відмовлятися від традиційної сієсти. Також нині країна повернулась до блошиних ринків, бо люди не можуть купувати нові речі.

Робота на блошиному ринку в Афінах починається вдосвіта. Продавці нехитрого краму підвозять новеньке: те, що вдалося знайти протягом тижня. Шукають переважно на смітниках, іноді люди самі приносять непотрібні речі.

У добрі часи, тут кажуть, половина товару була не зі смітників, а із звичайних квартир.

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Місто оживає не раніше 10-ї ранку, з 2-ї до 4-ї – сієста , магазини закривають о 5-6 вечора, а в неділю взагалі закриті.

Натомість, у кав’ярнях цілодобово – яблуку ніде впасти. Місцеві розказують, коли настала криза, деякі власники магазинів пробували працювати більше – так клієнти не йшли, ментальна звичка. Уже два роки, як гостра фаза кризи закінчилася, спостерігається маленьке на рівні 1%-2%, зростання економіки. Та прості люди поки цього не відчули.

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Опубліковано Червень, 11 в 17:35



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