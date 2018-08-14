Криза у Туреччині: тури не здешевшають, але шопінг – вигідний

У Туреччині продовжує стрімко знецінюватися тамтешня валюта – ліра. Відповідно, для іноземних туристів з доларами можна вигідно зняти номери в готелях, так розмірковують українці і обдзвонюють туристичні агенції з питаннями коли здешевшають тури. Однак на швидке падіння розраховувати не варто, принаймні цього року.

Втім, агенції визнають – наступного року турецькі готелі найімовірніше знизять ціни, щоб призвати іноземців. Поки ж на різниці курсів виграли туристи. До крамниць на турецьких курортах величезні черги.

Тож туристичні агенції радять українцям брати на відпочинок більші валізи. Адже Туреччина відома якісним і недорогим одягом.

Дивіться: Турецька криза: причина девальвації ліри та чи зачепить Україну

А от турецька влада переймається як зупинити падіння національної валюти. Планує перейти на розрахунок національною валютою з основними торговельними партнерами, серед яких Україна. Президент Ердоган оголосив про заборону найпопулярніших американських товарів, за те, що Вашингтон запровадив санкції проти Анкари.

Тож тепер айфони скоро будуть поза законом. Багато турків не готові відмовлятися від улюблених гаджетів і взагалі від американського стилю життя.

Ліра продовжує бити антирекорди, президент Ердоган закликає громадян бути патріотами, і здавати долари. Програвши на курсі, але підтримавши державу.

До слова, президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір бойкотувати електроніку, вироблену в США, через санкції, введені після арешту американського пастора.

Опубліковано Серпень, 14 в 22:11



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.