Куди йдуть гроші ОТГ знатимуть усі: проект Святослава Заворотнього у Нових лідерах

Скільки заробили, куди витратили і кому заборгували – інформація про державні кошти малодоступна. І хоча риба гниє з голови, на рівні місцевої влади також не все прозоро. Як відстежити діяльність об’єднаних територіальних громад знає Святослав Заворотній.

Громадянин може проконтролювати доброчесність керівника громади і зрозуміти по яким напрямкам кошти, які акумулювалися в бюджеті громади, як вони розподіляються, куди використовуються.

Під час децентралізації в Україні утворилося майже 700 ОТГ. І це не межа, реформа ефективна – за минулий рік фінансування громад зросло на понад 20%. Однак не кожен українець відчув позитивні зміни у своєму регіоні.

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Святослав планує створити спеціальний портал, де зосередить дані про публічну та фінансову діяльність ОТГ. Ви заходите на сайт, обираєте область, громаду, і отримуєте дані, що вас цікавлять. Аналогічні проекти вже є, однак працюють неефективно.

Портал Святослава унікальний. Баланс бюджету фіксується щомісячно. Так легше оцінити економічний розвиток громади. Звітні дані цих інституцій надходять на сайт автоматично.

Рух фінансів стає прозорішим і доступнішим для тих, хто хоче контролювати бюджетні гроші своєї громади.

Нагадаємо, відновити інформаційну справедливість та покращити імідж України у світі – програма Євгенії Безпалової у проекті Нові лідери.

Опубліковано Липень, 17 в 10:25



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