Купила парфуми – подарували авто! Gebruder Heinemann Duty Free назвали переможця
Купити улюблений парфум, та виграти авто цілком можливо. Це підтвердила активність, що відбулася в магазинах Heinemann Duty Free – одного із лідерів операторів магазинів безмитної торгівлі.
З квітня по липень кожен клієнт мав змогу зареєструвати чек, та стати учасником акції.
Розіграш призів проводився за допомогою комп’ютерної програми, яка випадковим чином визначала переможців. А сам розіграш головного призу відбувся в аеропорту.
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Щасливим власником кроcсовера стала Наталя. Вона стримувала свої емоцій та до останньої миті сумнівалась, адже зробила покупку повертаючись до себе на батьківщину – у Білорусь і зовсім не сподівалася, що стане переможцем.
Тож організатори і надалі планують проводити розіграші цінних призів, та дарувати такі приємні та несподівані емоції.
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