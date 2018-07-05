Купити речі онлайн і не прогадати з розміром – новий гаджет
Онлайн примірка допоможе не помилитися з одягом через інтернет.
Японський магазин запустив новий мобільний додаток, що дозволяє приміряти вбрання віртуально. Треба лише одягнути спеціальний костюм, який допомагає завантажити параметри тіла.
Читайте: Vivo NEX: у Китаї вийшов смартфон з селфі-перископом
Додаток показує, як сидітимуть на вас обрані вироби. Відтепер не люди будуть пристосовуватись до одягу, а навпаки – каже виробник. На презентації показали, як за допомогою додатку можна обрати навіть ділові костюми.
Додатком зможуть користуватись покупці у 72-х країнах. Завдяки новій технології користувачі вже замовили понад півмільйона речей.
До слова, компанія Apple Inc. планує в 2019 році випустити оновлену версію своїх навушників AirPods із шумоізоляцією та захистом від вологи.