Купити речі онлайн і не прогадати з розміром – новий гаджет

Онлайн примірка допоможе не помилитися з одягом через інтернет.

Японський магазин запустив новий мобільний додаток, що дозволяє приміряти вбрання віртуально. Треба лише одягнути спеціальний костюм, який допомагає завантажити параметри тіла.

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Додаток показує, як сидітимуть на вас обрані вироби. Відтепер не люди будуть пристосовуватись до одягу, а навпаки – каже виробник. На презентації показали, як за допомогою додатку можна обрати навіть ділові костюми.

Додатком зможуть користуватись покупці у 72-х країнах. Завдяки новій технології користувачі вже замовили понад півмільйона речей.

До слова, компанія Apple Inc. планує в 2019 році випустити оновлену версію своїх навушників AirPods із шумоізоляцією та захистом від вологи.

Опубліковано Липень, 05 в 13:04



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