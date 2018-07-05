Факти / Відео / Lifestyle / Купити речі онлайн і не прогадати з розміром - новий гаджет/

Купити речі онлайн і не прогадати з розміром – новий гаджет

Онлайн примірка допоможе не помилитися з одягом через інтернет.

Японський магазин запустив новий мобільний додаток, що дозволяє приміряти вбрання віртуально. Треба лише одягнути спеціальний костюм, який допомагає завантажити параметри тіла.

Читайте: Vivo NEX: у Китаї вийшов смартфон з селфі-перископом

Додаток показує, як сидітимуть на вас обрані вироби. Відтепер не люди будуть пристосовуватись до одягу, а навпаки – каже виробник. На презентації показали, як за допомогою додатку можна обрати навіть ділові костюми.

Додатком зможуть користуватись покупці у 72-х країнах. Завдяки новій технології користувачі вже замовили понад півмільйона речей.

До слова, компанія Apple Inc. планує в 2019 році випустити оновлену версію своїх навушників AirPods із шумоізоляцією та захистом від вологи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Щоб не зім’ялись і міль не поїла: як зберегти теплі речі до наступної зими
Як правильно чистити і зберігати зимовий одяг – 5 порад (ІНФОГРАФІКА)
Куди здати вживані речі у Києві, Дніпрі та Луцьку
Недорогий і трендовий одяг українських брендів: ціни та де купити
одяг
Де купити зимові речі: інтернет або ринок
Як запустити стартап і отримувати замовлення з ЄС та США
Як виглядають та чим пахнуть брудні джинси для справжніх чоловіків за $425
Автентична гуцульська безрукавка від 5 тис. грн

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка