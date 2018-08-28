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Купив форму і ти ветеран АТО: Україну заполонили фальшиві учасники війни

Сьогодні багато людей видають себе за АТОшників. Купуєш посвідку УБД, форму і ти ветеран.

Можна пільги вимагати, або милостиню просити, або ж пісень співати біля метро. І якщо підробне посвідчення то справа прокуратури, то форму купити можна будь-де – закон не забороняє її носити.

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В інтернеті та на ринку їх десятки видів, можна навіть придбати форму Збройних сил України. Зупинити реалізовувати армійську статутну форму може лише совість продавця.

Раніше Факти ICTV писали, як бійці ООС повернули під свій контроль село Шуми.

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