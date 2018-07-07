Купив гуртожиток разом з людьми – чорні схеми з нерухомістю у Львові

Пані Ірина мешкає у цьому гуртожитку усе життя. Кімнату ще у 60-х отримав її батько – працював на підприємстві, якому належала будівля. Але тепер вона у приватній власності – 14 років тому приміщення продали.

Відтоді жінка бореться за ці 10 кв. І таких сімей тут – 9. У будь-який момент власник будинку може їх виселити.

Люди уже кілька років просять приватизувати свої квадратні метри. Мешканці місяцями чекають від власника фірми відповідей. А поки отримують квитанції з величезними сумами. За воду, газ і світло звісно погоджуються платити. Та не розуміють, чому змушені віддавати тисячі за утримання будинку.

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Власник споруди по телефону пояснює – будинок купив в іншого господаря. Запевняє, люди там живуть незаконно, бо гуртожиток розрахований для одиноких. А те, що там за десятиліття утворилися сім’ї, не його проблема.

Юристи пояснюють, правда на боці мешканців. Бо ще 5 років тому міська рада затвердила ухвалу, за якою погоджується прийняти гуртожитки у комунальну власність.

Юристи міської ради намагалися з’ясувати, як відомчий гуртожиток потрапив у приватну власність, однак не змогли. Мешканці опинилися у замкненому колі. І тепер, аби взяти будівлю на свій баланс і полегшити життя людям, потрібен дозвіл власника.

Міськрада готова надати власнику компенсацію за гуртожиток. Та він не погоджується. тож справу може вирішити лише суд.

До слова, податок на нерухомість: кому і коли прийдуть квитанції.

Опубліковано Липень, 07 в 20:35



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