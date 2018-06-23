Кураж-Базар у Києві – що купити та ціни
Антистресові подушки- рибини. Чи мило ручної роботи. Раз на рік Кураж-базар усі 100% зароблених грошей віддає на благодійність.
Кошти мають піти на табір для діток із комплексними порушеннями. А також на створення центру соціалізації дітей з інвалідністю.
Тому сьогодні на Кураж-Базарі ще й територія комфорту для таких дітей. Тут навчають збирати особливий конструктор із кранів, показують прийоми самозахисту.
Дивіться: У Києві відкрився молодіжний форум Завтра.UA
А ще тут можна пограти на особливому лікувальному інструменті – вімані.Марина із маленькою Еліною, у якої ДЦП, 5 років лише вдома та по лікарнях. Обоє раді поспілкуватися з людьми. Тому приїхали аж із Житомирської області.
А пані Лариса зі своєю Наталкою на таких заходах як вдома. Дуже активній дівчинці тут воля.
Коли інколи нам здається, що дітей з інвалідністю побільшало, то просто нам здається. Бо нарешті вони починають виходити в люди.
І в цьому світі мають уміти все, кажуть організатори. Тому і збирають кошти саме для для дітей з інвалідністю.
Кураж-базар триватиме ще й завтра. І чекає всіх небайдужих.
До слова, Факти писали, куди піти на День молоді у Києві.