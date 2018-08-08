Курортні Верховину і Ворохту заливає фекаліями, річки перетворюються на каналізацію
Гірські річки перетворюються на стічні канави, їх заливають фекалії. На Прикарпатті, у курортному селищі Верховина, всі каналізаційні стоки спускають у річку – тут уже понад двадцять п’ять років не працюють очисні споруди.
Селище у підніжжя Говерли – Ворохта, також потопає у відходах. Подібна проблема в кожному курортному селі чи містечку на Прикарпатті. Системи очистки немає, або зведені півстоліття тому вони не справляються із нечистотами. Таке господарювання може стати початком екологічної катастрофи.
Каналізаційні стоки у курортному селищі Ворохта – розташовані просто посеред житлового району.
12 років тому у Ворохті побували нові очисні споруди. Їхня вартість півтора мільйона гривень, утім тоді станцію встановили з порушенням вимог та технологій. На 12-ти кілометрове селище протягнули лише 800 метрів каналізації, стоки очищали хімічними речовинами.
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У Ворохті очисні не працюють взагалі – на дверях давно висить замок. Машини, які чистять приватні каналізації – усе скидають прямісінько в річку.
Чорний Черемош – головна річка Верховинського району. Він також потерпає від безгосподарності, бо очисні у Верховині не працюють чверть віку. Каналізаційний колектор вивели прямісінько у русло.
Нові очисні на стадії будівництва вже третій рік. Та з усього об’єкта стоять лише опори. Вони мали б утримувати каналізаційні труби, які збирають стоки з багатоповерхівок. Натомість ці нечистоти також вивели у річку.
Оновити інфраструктуру Верховини чи Ворохти місцевим коштом неможливо. Але шукати гроші тут не поспішають. Завдяки порогам та перевалам гірська вода поки збагачується киснем і очищується самостійно. Так триватиме недовго. З таким господарюванням за кілька років ці річки можуть перетворитися на каналізаційний колектор.
До слова, аж очі виїдає. У Києві житловий будинок затоплює фекаліями.