Курс долара стрімко зростає: причина і коли зупиниться девальвація гривні

Гривня продовжує стрімко падати. За місяць зелений подорожчав більш як на гривню. За останню добу на 10 копійок.

Схоже закладений в держбюджеті курс 30 гривень за один зелений дуже скоро може стати реальністю.

У Нацбанку пояснюють: у всьому винні іноземці, котрі виводять за кордон дивіденди. Підштовхнули курс вгору й аграрії. Через погодні умови вони зібрали урожай на місяць раніше й почали скуповувати валюту.

Ситуацію могли б виправити іноземні інвестиції, але з ними біда. Цьогоріч їх в Україну зайшло вп’ятеро менше ніж в минулі роки – всього 2 млрд. Рятівного для вітчизняної економіки траншу від МФВ теж не має. Як наслідок курс росте.

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І продовжують зменшуватися. Адже аби стабілізувати ситуацію, Нацбанк зі своїх запасів щодня продає банкам мільйони доларів. Лише за останній місяць 400 млн. Це трохи стримує, але не зупиняє обезцінення нацвалюти. І це не тимчасово. Сильнішою гривня вже не буде, тож традиційна осіння девальвація стартувала на місяць раніше.

Точних прогнозів щодо курсу ніхто не береться давати. Але фахівці єдині в одному – навіть якщо МФВ дасть нам транш, до кінця року долар точно коштуватиме 30 гривень. А за гірших сценаріїв курс може провалитися ще нижче.

Тож поки ажіотажу в обмінниках нема – валюта є, черг не має.

До слова, можуть бути коливання на валютному ринку перед виборами в Україні 2019 року.

Опубліковано Серпень, 15 в 22:06



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