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Курс долара стрімко зростає: причина і коли зупиниться девальвація гривні

Гривня продовжує стрімко падати. За місяць зелений подорожчав більш як на гривню. За останню добу на 10 копійок.

Схоже закладений в держбюджеті курс 30 гривень за один зелений  дуже скоро може стати реальністю.

У Нацбанку пояснюють: у всьому винні іноземці, котрі виводять за кордон дивіденди. Підштовхнули курс вгору й аграрії.  Через погодні умови  вони зібрали урожай на місяць раніше й почали скуповувати валюту.

Ситуацію могли б виправити іноземні інвестиції, але з ними біда. Цьогоріч їх в Україну зайшло вп’ятеро менше ніж в минулі роки  – всього 2 млрд.  Рятівного для вітчизняної економіки траншу від МФВ  теж не має. Як наслідок курс росте.

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І продовжують зменшуватися. Адже аби стабілізувати ситуацію, Нацбанк зі своїх запасів щодня продає банкам мільйони доларів. Лише за останній  місяць  400 млн.  Це  трохи стримує, але не зупиняє  обезцінення нацвалюти. І  це не тимчасово. Сильнішою гривня вже не буде, тож традиційна осіння девальвація  стартувала  на місяць раніше.

Точних прогнозів щодо курсу ніхто не береться давати. Але фахівці єдині в одному – навіть якщо МФВ дасть нам транш,  до кінця року долар точно коштуватиме 30 гривень.  А за гірших сценаріїв курс може провалитися ще нижче.

Тож поки ажіотажу в обмінниках нема – валюта є, черг не має.

До слова, можуть бути коливання на валютному ринку перед виборами в Україні 2019 року.

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