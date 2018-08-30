Долар здорожчав – ціни в обмінниках
Гривню продовжує лихоманити. Зранку долар на міжбанку подорожчав ще на 10 копійок. З початку тижня він додав у ціні вже понад 30 копійок.
В обмінниках нині по 28.40.
В НБУ пояснюють , така ситуація виникла, тому що бізнесу відшкодували ПДВ – майже 7 мільярдів гривень. Експортери, які отримали багато гривні, не квапляться здавати свою валютну виручку. А отже виник дефіцит валюти.
Дивіться: Чому дешевшає гривня і прогноз курсу долара на осінь
Велику роль грає психологічний фактор. НБУ намагається вгамувати попит. З початку місяця він вже продав понад 400 мільйонів доларів із золотовалютних резервів.
До слова, в Україні зростуть ціни на електроніку та побутову техніку.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!