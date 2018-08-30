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Долар здорожчав – ціни в обмінниках

Гривню продовжує лихоманити. Зранку долар на міжбанку подорожчав ще на 10 копійок. З початку тижня він додав у ціні вже понад 30 копійок.

В обмінниках нині по 28.40.

В НБУ пояснюють , така ситуація виникла, тому що бізнесу відшкодували ПДВ – майже 7 мільярдів гривень. Експортери, які отримали багато гривні, не квапляться здавати свою валютну виручку. А отже виник дефіцит валюти.

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Велику роль грає психологічний фактор. НБУ намагається вгамувати попит. З початку місяця він вже продав понад 400 мільйонів доларів із золотовалютних резервів.

До слова, в Україні зростуть ціни на електроніку та побутову техніку.

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