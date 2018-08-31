Курс виживання та спецпідготовка: в Україні випустили КОРДівців

На Київщині сьогодні відбувся черговий випуск спецпризначенців Корпусу Оперативно-Раптової Дії (КОРД). 26 бійців, які пройшли спеціальну підготовку, служитимуть у 10 областях. Також кордівці отримали і 11 нових автомобілів від американських партнерів.

Окрім фізичної та психологічної підготовки і 5-добового курсу виживання, поліцейські які вирішили стати спецпризначенцями, вивчали законодавство, тактику проведення спецоперацій, медицину. Разом з українськими інструкторами їх муштрували й американські.

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Сертифікати про проходження навчання та зарахування до КОРДу разом із очільником МВС спецпризначенцям вручала і посол США в Україні Марі Йованович. Під час церемонії вона заявила, що Україна досягла вражаючого прогресу в реформуванні правоохоронного сектора.

Нині підрозділи КОРДу є в кожній області, але набір рекрутів не припиняється. За 3 роки із 7 тисяч кандидатів запросили понад 500 поліцейських. Робота спецпризначенців небезпечна і вкрай важка, тому і держава дбати про них має особливо, вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Україна зведе нові бази для спецпризначенців

Опубліковано Серпень, 31 в 17:31



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