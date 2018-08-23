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Квадроцикли, рафтинг і зіплайни: як відпочити у Карпатах і ціни

Для пішохідного туризму – Карпати ідеальне місце. І поважний вік активному відпочинку не на заваді.

Вражень буде на мільйон, а от по гаманцю такий відпочинок сильно не вдарить. Просто гуляти – це абсолютно безкоштовно. А от для кількаденних переходів краще брати гіда. Вартість – від тисячі гривень до 3. Залежно від тривалості і складності маршруту.

Для тих, хто не бажає підніматись пішки – гірське бездоріжжя можна здолати на квадроциклі. Вартість – 800 грн/год. Або на джипі, за годину треба викласти – 900 грн/год.

Подолати маршрут можна і повітрям. Розвага коштує 140 гривень. А відчуття неймовірні.

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А для найбільших відчайдухів – рафтинг на Верховинщині.

Підкорити гірські потоки намагаються туристи з Латвії. Для них такий круїз – справжній екстрим. Протяжність спуску 10 кілометрів. Вартість 400 гривень з людини.

Унікальні дерев’яні церкви, альпін-парки, прокати велосипедів і спортивного спорядження для усіх активностей, замки, які ще не встигла стерти з лиця землі історія, цікаві музеї, багато природи, свіжого повітря та гірських потоків – це відпочинок для душі, і все це у Карпатах.

До слова, жива вода на Закарпатті: як доїхати та властивості гейзера у селі Вучкове.

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