Київ 1892. Перший трамвай у Східній Європі!
13 червня 1892 у Києві почався рух першого у Російській імперії електричного трамваю.
Квиток коштував 5 копійок.
Трамвай виявився надприбутковим і окупився вже за рік.
Маршрут довжиною 1,5 км пролягав від Царської площі до Нижньої площі (тепер площі Європейська і Поштова).
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Наступного дня газета Киевлянин повідомляла: Вагони переповнені публікою. До речі, багато пасажирів їздять по кілька разів угору і вниз, цікавлячись цією важливою для Києва новиною.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як Борщагівка зупинилась на півроку через ремонт трамвайних шляхів.
2018-06-13Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.