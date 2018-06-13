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Київ 1892. Перший трамвай у Східній Європі!

13 червня 1892 у Києві почався рух першого у Російській імперії електричного трамваю.

Квиток коштував 5 копійок.

Трамвай виявився надприбутковим і окупився вже за рік.

Маршрут довжиною 1,5 км пролягав від Царської площі до Нижньої площі (тепер площі Європейська і Поштова).

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Наступного дня газета Киевлянин повідомляла: Вагони переповнені публікою.  До речі, багато пасажирів їздять по кілька разів угору і вниз, цікавлячись цією важливою для Києва новиною.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як Борщагівка зупинилась на півроку через ремонт трамвайних шляхів.

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