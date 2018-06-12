Київ на межі екологічної катастрофи – Дніпро можуть затопити нечистоти
Київ під загрозою масштабної екологічної катастрофи ось уже кілька років. Будь-якої миті можуть прорвати дамби, які тримають поля з Бортницької станції аерації і тонни нечистот підуть у ґрунтові води і у Дніпро.
Крім цього існує ще й постійний сморід, який мусять терпіти мешканці району.
Про реконструкцію самої станції у Києві говорять вже більше десяти років. Але щоб це зробити треба кілька сотень мільярдів гривень. Та вже традиційно держава на такі проекти коштів не має. Натомість кількість нечистот щодня у Києві збільшується, загроза теж не зникає.
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Щодня на Бортницьку станцію аерації збігається до мільйон тон нечистот. Мулові поля переповнені.
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