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Київ на межі екологічної катастрофи – Дніпро можуть затопити нечистоти

Київ під загрозою масштабної екологічної катастрофи ось уже кілька років. Будь-якої миті можуть прорвати дамби, які тримають поля з Бортницької станції аерації і тонни нечистот підуть у ґрунтові води і у Дніпро.

Крім цього існує ще й постійний сморід, який мусять терпіти мешканці району.

Про реконструкцію самої станції у Києві говорять вже більше десяти років. Але щоб це зробити треба кілька сотень мільярдів гривень. Та вже традиційно держава на такі проекти коштів не має. Натомість кількість нечистот щодня у Києві збільшується, загроза теж не зникає.

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Щодня на Бортницьку станцію аерації збігається до мільйон тон нечистот. Мулові поля переповнені.

До слова, раніше Факти ICTV писали про професію кранівник в Україні: що найскладніше, яка зарплата і де вчать.

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