Київ та Львів під водою: чому кожна злива перетворює міста на Венецію

Київ нині перетворився на справжню Венецію. Раптова злива паралізувала один з районів столиці. Тонули автомобілі, тролейбуси та трамваї.

Кияни кинулися масово знімати негоду та викладати в соцмережі. Не менше дісталося і Львову.

Водне поло серед автомобілів – іронічно прозвали нинішній столичний потоп користувачі соцмереж. Раптова і потужна злива затопила проїжджу частину під естакадою на станції метро Лівобережна. Як писали очевидці, там утворились затори, а автомобілі просто тонули у воді.

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Через величезні калюжі на дорогах транспорт буквально плив вулицями. Кияни зафільмували, як вода просочилася в салон одного з автобусів крізь щілини в зачинених дверях.

На ріки перетворилися вулиці і у Львові – тут теж пройшла рясна злива. В одному зі спальних районів каламутні потоки залили трамвайну колію. У центрі зливостоки не впоралися, і посеред дороги утворилось озеро.

До слова, на цей тиждень синоптики прогнозують дощову погоду в Україні з високими температурами по всій території.

Опубліковано Липень, 23 в 21:49



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