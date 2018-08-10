Київські медики зробили унікальну операцію недоношеному немовляті

Унікальну операцію провели у столичному інституті серця. Хірурги врятували життя недоношеному немовляті – вагою кілограм триста грамів.

У малюка виявили ваду серця – і ніхто в Україні не брався його оперувати.

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Казали, це не можливо, бо все крихітне.

Але команда Тодурова взялася за цю практично ювелірну справу. Тепер приречений малюк – житиме як усі звичайні діти.

До слова, французи врятували хлопчика на Черкащині.

Опубліковано Серпень, 10 в 21:52



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