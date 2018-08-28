Київські забудовники взяли московські методи. Як нищать пам’ятки історії України

100-річні будинки в ганебному стані. Ба більше: їх спеціально руйнують і палять, аби заволодіти ласими шматками землі у центрі. Іноземні архітектори та історики у шоці від того, як Україна не цінує свого героїчного минулого.

Будинки, де творилась історія України – руйнуються на очах. Німецький журналіст, якого випадково зустрічаємо на вулиці, відверто не розуміє такого ставлення українців до своєї історії.

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На жаль, київські забудовники перейняли московські методи – палять пам’ятки архітектури, аби їх знищити і будувати свої проекти.

До слова, у підтопленнях Львова від рясних дощів, винувата активна забудова – місто справді перетворюється, як багато міст в Україні, на мегаполіс з бетону і воді не вистачає живих грунтів.

Опубліковано Серпень, 28 в 11:08



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