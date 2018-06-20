Київський аеродром Чайка хочуть забудувати

Центральний аероклуб Києва існує з 1936 року. Нині постійно тренуються 10 льотчиків, з півсотні планеристів та більше 100 парашутистів. Але останній місяць тут непереливки – усі бояться, що Чайку почнуть забудовувати.

Адже землі багато, коштує вона дорого, до Києва меньше 10 км. Усе через раптові перевірки, які розпочало Товариство сприяння обороні України. Йому належить аероклуб. Директора вже тимчасово відсторонили.

Директор аероклубу Василь Русняк не сумнівається, мета перевірок – не лише зняти його з посади керівника, а й довести клуб до банкрутства, а потім віддати землі під забудову.

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У товаристві сприяння обороні України запевняють, аероклуб не знищуватимуть, землю не продаватимуть, але претензії до директора є. Мовляв, за 5 років тут не було інвентарізації, немає фінансово-економічних звітів.

Навіть знайшли заборгованість із зарплат і майже 140 тис грн. Щорічний аудит проводять у всіх 15-ти аероклубах України, які належуть товариству, окрім Чайки.

Водночас, спортсмени хвилюються, доки тривають перевірки та суперечки, “під шумок”, забудовники таки отримають ласий шмат на землі аеродрому.

До слова, Шахтар перефарбував літак у клубні кольори.

Опубліковано Червень, 20 в 20:32



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