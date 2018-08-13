Київський гуртожиток із фільмів жахів: зі стін ростуть дерева та скрізь грибок

На нелюдські умови життя нарікають мешканці колишнього гуртожитку у столиці.

Люди змушені митися у тазиках, дихати грибком і щохвилини озиратися, чи не впаде на них шматок старої водопровідної труби – таке траплялося не раз.

Стіни, які поросли деревами, мешканці будинку називають зимовим садом, адже у холодну пору року там проростали навіть мальви. От тільки краси не було – це більше нагадує фільм жахів.

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У документах однакові кімнати мають стелі різної висоти, а ще – вигадані метри. Люди платять навіть за неіснуючі балкони.

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Опубліковано Серпень, 13 в 11:00



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