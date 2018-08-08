Лаванда, звукоізоляція і нічна маска: капсули сну на вулицях Лондона

Краще заплатити за сон, ніж за порцію кави – вважають дослідники у Британії.

І просто у центрі Лондона облаштували контейнери для відпочинку. Тут ліжка, маски для очей та аромат лаванди.

Читайте: В Японії відкрився сервіс з оренди тіла

І головне – хороша звукоізоляція. За такий сервіс – 23 долари за годину. Пропозиція вже популярна серед мандрівників та молодих мам, які вийшли з декрету та не досипають ночей.

Такі кімнати планують розмістити поряд з вокзалами, університетами та більшістю бізнес-центрів. Учені переконані, що контейнери для сну – просто необхідність сучасного Лондона та й усіх мегаполісів.

До слова, купити речі онлайн і не прогадати з розміром – новий гаджет.

Опубліковано Серпень, 08 в 13:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.