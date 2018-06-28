Leopolis Jazz Fest у Львові: хто виступає і який сюрприз чекає відвідувачів
5 днів і 170 музикантів з 17 країн світу. У Львові стартував фестиваль поціновувачів музики вільних – Leopolis Jazz Fest. Місто Лева вже ввосьме стає серцем знаменитих мотивів. Бо ж 3 сцени об’єднують як українських, так і закордонних джазових виконавців. Для шанувальників підготували авторські майстер-класи і кінопокази. А в перший день відкриття зі сцени, що на площі Ринок вже пролунали перші джазові нотки.
Всього два інструменти, але скільки прекрасних звуків. У руках французького дуету Пейрані та Парізьєна акордеон і саксофон народжують дивовижні мелодії. Від хлопців неможливо відірвати погляду. Натомість самі музиканти грають із заплющеними очима, і навіть босоніж.
Джазмени не лише виступають на сцені, а й діляться зі всіма охочими мистецтвом творення музики на майстер-класах. До прикладу американський джаз-гітарист, володар Греммі – Лі Рітенур зібрав залу слухачів. Розповідав і про інструмент, і про техніку, та найголовніше – навчав, як знайти власний стиль в музиці.
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Наповнювати серце джазом у Львові можна не лише біля сцен. Музика вільних тут котиться навіть на колесах.
Впродовж п’яти днів у Львові джазуватимуть на трьох сценах. Світові іноземні зірки виступатимуть разом з Львівським оркестром.
Вже ввечері сцену імені Едді Рознера заполонив тенор американського саксофоніста Чарльза Ллойда разом з ансамблем The Marvels. Чарльз уже понад півстоліття творить джазову історію. Послухати його приїхали люди і з України і з-за кордону.
Музикант не лише задає жару на саксофоні, а й на флейті. Йому 80 років, але виконавець не пропускає шанс виступити на джем-сейшенах і фестивалях і викликав на фесті фурор.
А сьогоднішнім подарунком на головній сцені стане виступ десятикратного володаря Греммі – композитора Дейва Грусіна. На площі Ринок для гостей заспіває Onuka. На цю сцену вхід безкоштовний.
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