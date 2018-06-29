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Leopolis Jazz Fest у Львові: які відомі виконавці виступають

Нова сцена біля палацу Потоцьких. І перші, хто тут виступають – Брія Блессінг з проектом Шоколад. Виконавці дали свіже, нове дихання пісням Івасюка. Створили сучасне аранжування.

У такій вільній атмосфері виблискують не лише клавіші саксофонів, а й щасливі очі захоплених фанів.

Не бракувало драйву і в серці Львова – на площі Ринок. Першим запалив публіку швейцарець Дейв Феусті.

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Та чи не найбільше чекали у Львові Онуку. І хоча гурт зовсім не джазовий, проте фанів етномузики зібралося чимало.

Ну і як же ж без зірок зі світовим ім’ям на головній сцені? Лі Рітенур володар Греммі грає в ансамблі разом зі своїм сином – барабанщиком Вестом.

А очолив це джазове дійство – десятиразовий володар Греммі – Дейв Грусін. Він не лише фантастичний піаніст, а й композитор. За свою музику до фільмів нагороджений Оскаром.

Попереду ще два дні міжнародного джазового фестивалю. Тож не проґавте нагоди послухати своїх кумирів.

До слова, що подивитися у кіно: бойовик Сікаріо, комедія Ти квач і Літо.

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