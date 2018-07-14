Лептоспіроз та кишкова паличка: як не підхопити інфекцію на пляжі

Заборона на купання. По всій Україні закривають пляжі – у воді знайшли небезпечну кишкову інфекцію. Та навіть незважаючи на те, що на більшості пляжів встановили попереджувальні позначки – люди все одна йдуть у воду.

Жертвувати купанням у спекотний літній день готові не всі.

Однак усі 13 пляжів Києва комунальне підприємство Плесо назвало небезпечними.

Жовтий прапорець означає що купатися на цьому пляжі не бажано. Лікарі кажуть, що навіть ходити босоніж по піску може бути небезпечно. Однак, люди не прислухаються до цих порад, у воду заходять і дорослі і діти.

Після дощів у воду може потрапити цілий букет небезпечних бактерій, зокрема на київських пляжах можна підхопити лептоспіроз. Це смертельно небезпечна інфекція.

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Одразу 11 пляжів потрапили до чорного списку на Вінниччині. У воді кишкова паличка. Ще один фактор – забрудненість прибережної смуги. Тут усюди таблички про заборону купання.

Непридатна для купання і вода в Луцьку. Фахівці зафіксували перевищення норми кишкової палички у воді у півтора рази. Тож не радять лучанам купатися у Стирю. Щоправда, жодних попереджувальних знаків тут немає.

Щоб не підхопити небезпечні хвороби, лікарі радять дотримуватися елементарних правил – не ковтати воду, приймати душ одразу після купання. У річках, де є течія і вода швидко оновлюється, інфекція довго не затримається. А от озер і ставків краще уникати. Наступного тижня фахівці мають провести повторні аналізи українських водойм.

До слова, у Києві заборонили купатися на всіх пляжах.

Опубліковано Липень, 14 в 16:01



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