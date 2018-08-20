Лікує стрес та подовжує життя – унікальна українська розробка

Багато наших винаходів і стартапів вже підкорюють світ. Одна з останніх новинок – годинник, котрий допоможе впоратися зі стресом і підкаже, що робити, аби не вигоріти на роботі.

Гаджет вимірює емоційний та фізичний стан людини. Фіксує якість та кількість сну, пройдені за день кроки, серцеву активність, тиск і пульс. Годинник покаже, коли варто відкласти справи і відпочити.

Проекти команди раніше фінансував Стенфордський університет.

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У разі стресу змінюється хімічний склад шкіри та частота пульсу. Усі показники надходять на мобільний телефон автоматично. У базі 300 корисних порад для зниження кортизолу – гормону стресу. Рекомендації розроблені лікарями і залежать від рівня втоми та способу життя.

Батарея годинника витримує до 10 днів активного використання. І повністю заряджається за 2 години. Крім того, гаджет водостійкий.

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Опубліковано Серпень, 20 в 20:00



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