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Літаки, автотрейлери та ягоди: як українці підкорюють світ своїми винаходами

Околиці Києва. Саме тут  виготовляють треті за популярністю у світі надлегкі літаки. Робота в цеху кипить без упину – бо в десятках країн чекають на наших пташок. Тут – працюють з авіаційною сталлю. Поруч – ґрунтують крила та складають каркаси. На фініші виходять літачки. За ціною авто – від 45 тисяч євро. Щороку планетою розлітається сотня таких «пташок». Більше продають лише італійці і словенці.

Дивує світ і невеличка компанія із Херсона. Край – не надто багатий на лісову ягоду. Але саме тут з  чорниці – роблять унікальний продукт. У цій пасті немає ні води, ні цукру, ні консервантів. Увесь секрет – у технології переробки. Чорницю ретельно перетирають у спеціальних машинах. Разом зі шкіркою і навіть насінням. Без високих температур, які вбивають усе корисне. А завдяки гідроудару.

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Уже більше року міні-квартири на колесах виготовляють в українській столиці. На 4 квадратах тут помістили всі звичні домашні вигоди. І навіть телевізор та магнітола. Тут не страшний ані холод ані спека – завдяки спеціальній вентиляції. Кухня в такому кемпері – як у звичайній хрущовці. Є мийка, холодильник, плита… Можна прийняти навіть літній душ.  Двоє київських товаришів створювали цей трейлер  – як для себе. Тож нині бізнес, який більше року тому починався в гаражі, розрісся до такого просторого стильного цеху. Замовлення підприємці отримують з усього світу.

Кожна з цих історій – доказ того, що експортувати до ЄС власний брендований продукт – може кожен.  І щороку дедалі більше українських компаній підкорюють світ – і ціною, і якістю, і  нестандартними рішеннями.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Україна зробила якісний крок до розвитку експорту металопродукції

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