Літаючий дім, дракон та супергерої: яскраві змагання парапланеристів у горах
Яскраві змагання відбулися в горах Болівії – свої вміння там демонстрували парапланеристи.
Крім майстерності вони хизувалися також справжніми карнавальними костюмами.
Саме мальовничість вбрання була одним із критеріїв, за якими оцінювали спортсменів. Інші – більш звичні – швидкість та маневреність.
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Висота польотів сягала 2 тисяч метрів. Участь у заході взяли місцеві відчайдухи та аси з Аргентини, Бразилії, Перу та Чилі.
Всього – півсотні парапланеристів.
До слова, на Львівщині пройшов етнофестиваль на честь Івана Франка.
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2018-08-27
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