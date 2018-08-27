Літаючий дім, дракон та супергерої: яскраві змагання парапланеристів у горах

Яскраві змагання відбулися в горах Болівії – свої вміння там демонстрували парапланеристи.

Крім майстерності вони хизувалися також справжніми карнавальними костюмами.

Саме мальовничість вбрання була одним із критеріїв, за якими оцінювали спортсменів. Інші – більш звичні – швидкість та маневреність.

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Висота польотів сягала 2 тисяч метрів. Участь у заході взяли місцеві відчайдухи та аси з Аргентини, Бразилії, Перу та Чилі.

Всього – півсотні парапланеристів.

До слова, на Львівщині пройшов етнофестиваль на честь Івана Франка.

Опубліковано Серпень, 27 в 15:20



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