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Літають і готують коктейлі: чим здивувала виставка роботів у Китаї

Весело і в нестандартний спосіб можна розважитися у ці дні в Пекіні: потанцювати, пограти у баскетбол, пригоститися коктейлем – і все це за участі роботів. У Китаї проходить вже третя щорічна виставка роботів. Свої новинки привезли понад 300 виробників з різних країн світу.

Один із найяскравіших експонатів виставки – робот-бармен. Його автоматична рука вміє робити різні рухи, потрібні для приготування висококласних коктейлів – змішує, струшує, збовтує, а також прикрашає готові напої.

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Улюбленець відвідувачів виставки – гуманоїд. Це – копія у повний зріст зірки китайського баскетболу Яо Міня. Він розважає людей, граючи з ними у м’яч.

Є тут і робот-оркестр, і багато милих іграшок.

До слова, шведи представили першу безпілотну вантажівку.

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