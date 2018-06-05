Літне навчання: як діти відпочивають у шкільних літніх таборах

Поки випускники здають ЗНО та пишуть державні атестації, молодші відпочивають у таборах. Кому не вдалося купити путівки в гори чи до моря, ходять у шкільні табори. Лише в Києві таких понад дві сотні. І що цікаво, дві треті з них мовні. Тобто, діти не лише відпочивають, а й вивчають мови.

Діти танцюють, співають і паралельно вчать 3 мови – англійську, німецьку та французьку. Це звичайна київська школа. Літні заняття тут називають не табором, а курсами, вони безкоштовні. Тривають щодня по 2 години. Оцінок не ставлять, зате багато спілкуються.

Нині тут навчається 70 дітей, з 2 по 7 клас. Курси настільки популярні, що всіх охочих прийняти так і не змогли.

В сусідній школі класичний денний табір. Уже зранку тут квести, конкурси талантів і вікторини. А звечора гуртки, причому, найрізноманітніші. Навчають жонглюванню, шахам чи танцям.

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Табір не безкоштовний. Три тижні у ньому коштують трохи більше 800 гривень, з триразовим харчуванням. Батьки настільки задоволені, що агітують навіть сусідів, але місць немає. 125 місць давно зайняті.

Харків. Пришкільні табори тут не менше популярні. В одному аж півтисячі дітей від першачків до десятикласників. Тут все як у звичайному таборі, тільки без ночівлі – саме діти й є вожаті, влаштовують пікніки та екскурсії. Вони тут з 8-ї ранку до 2 години дня, харчуються двічі. Малюють, плетуть браслети та виготовляють ляльки мотанки.

Нині шкільні табори популярні, як ніколи. Лише в Києві так відпочивають понад 15 тисяч дітей. Англійська нині на піку популярності.

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Опубліковано Червень, 05 в 17:06



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