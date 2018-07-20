Літні тераси Києва: законні та чи зникнуть з вулиць

Києв влітку перетворюється на суцільний Шанхай – стихійна торгівля, хаотичне паркування, тераси і МАФи у пішохідних зонах.

Бізнесмени у гонитві за грошима, виставляють столики прямо посеред тротуарів. І хоча влада щороку звітує про зменшення незаконних забудов у пішохідних зонах – реальна картина зовсім інша – архітектуру столиці багатьом доводиться пізнавати через дешеві парасольки та нехитрі нашвидкуруч збиті дерев’яні конструкції.

Схоже, киян це не дратує, у столичній мерії кажуть: скарг дуже мало, а значить – все всіх влаштовує.

Нині у столиці більше тисячі подібних майданчиків. Половина з них встановлена незаконно.

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Повністю викорінити порушення, самозахоплення пішохідних зон не можуть. Не вистачає людських ресурсів. Тож у КМДА закликають киян теж не мовчати. І скаржитися на недобросовісних рестораторів.

Столичні чиновники радикально діяти не поспішають. Мовляв, від розміщення літніх терас та МАФів місто отримує чималі кошти. Приблизно сотню мільйонів гривень. Тож киянам та гостям міста і далі доведеться терпіти незручності і протискатися між столиками та конструкціями.

Вчора Факти ICTV писали, коли замінять старі та смертельні ліфти в Україні.

Опубліковано Липень, 20 в 17:13



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