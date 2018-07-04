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Львів знайшов місце своєму сміттю: у Самборі запустили сортувальну лінію

Як не переробляти, то, принаймні, розділяти мотлох. На Львівщині на сміттєвому полігоні запустили сортувальну лінію. Така в області вже третя. За годину тут зможуть сортувати до 15 тонн непотребу.

Спочатку відходи транспортер підіймає у спеціальний барабан із сіткою. Крізь неї відсіюється дрібне сміття. Далі – мотлох сортують вручну.

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Полігон площею майже 10 гектарів приймає відходи не лише із Самбірського району, а й зі Львова. Щодоби сюди доправляють у середньому 30-40 тонн мотлоху з обласного центру. За це громаді й обіцяли облаштувати сортувальну лінію. Вартість установки майже 5,5 мільйонів гривень.

Раніше Факти ICTV писали про домашню станцію з переробки сміття за $5 тисяч.

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