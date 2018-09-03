Факти / Відео / Україна / Лицарські бої на Волині: Луцьк приймав середньовічні змагання/

Лицарські бої на Волині: Луцьк приймав середньовічні змагання

Луцький замок – знову поле бою для лицарів. Сотня середньовічних воїнів з усієї України виборюють звання найсильнішого та шанс захищати честь України на міжнародних змаганнях.

Захопливі бої сильних лицарів не залишили байдужними жодного з відвідувачів. А приміряти лицарські обладунки та спробувати свої сили у поєдинку могли навіть діти. Для них облаштували спеціальні зони.

Читайте: Дніпром плила справжня середньовічна лодія з лицарями

У цьому лицарському турнірі учасники конкурують за місце в збірній України.  Аби згодом потрапити на чемпіонат світу – який прийматиме наша країна наступного травня.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у старовинному замку Сумщини сталося масове побоїще лицарів

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лицарський турнір у Миколаєві: удари з усієї сили та ніякого жалю до жінок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка