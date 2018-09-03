Лицарські бої на Волині: Луцьк приймав середньовічні змагання
Луцький замок – знову поле бою для лицарів. Сотня середньовічних воїнів з усієї України виборюють звання найсильнішого та шанс захищати честь України на міжнародних змаганнях.
Захопливі бої сильних лицарів не залишили байдужними жодного з відвідувачів. А приміряти лицарські обладунки та спробувати свої сили у поєдинку могли навіть діти. Для них облаштували спеціальні зони.
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У цьому лицарському турнірі учасники конкурують за місце в збірній України. Аби згодом потрапити на чемпіонат світу – який прийматиме наша країна наступного травня.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що у старовинному замку Сумщини сталося масове побоїще лицарів
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